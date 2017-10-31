В Греции написали образ вмч. Димитрия Солунского для храма на Черниговщине (фото)

Митрополит Солунский Анфим (Элладская Православная Церковь) подарил украинской православной общине в селе Копти Козелецкого района на Черниговщине икону святого великомученика Димитрия Солунского.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, до 5 ноября святой образ будет доступен для поклонения в столичном храме Святого Пророка Божия Илии на Подоле.

Образ святого по благословению митрополита Анфима был специально написан греческим иконописцем для храма, который строится на месте разрушенной в послевоенные годы деревянной церкви во имя великомученика Димитрия.

22 октября в греческом городе Салоники, в рамках празднования дня памяти св. вмч. Димитрия, состоялась Божественная литургия, крестный ход и торжественная церемония передачи иконы святого греческим митрополитом представителям Украинской Православной Церкви.

По благословению митрополита Черниговского и Новгород-Северского Амвросия участие в торжествах приняли настоятель храма протоиерей Владислав Добрыдень, а также бывший Посол Украины в Греции (2010-2017гг) В.Шкуров.