80 тысяч верующих пришли в Свято-Покровский Голосеевский монастырь в день памяти матушки Алипии

Тысячи паломников со всей Украины приехали вчера в Свято-Покровский Голосеевский монастырь столицы. В этот день отмечали 29-ю годовщину со дня упокоения известной благочестивой монахини - матушки Алипии Голосеевской. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Центр информации УПЦ.

"Подвиг матушки Алипии - пример того, как можно в современном мире служить Христу, исполняя Его заповеди. Она жила в те трудные времена, когда Церковь была гонима, вера была унижена, но несмотря на такие гонения на святую веру, она удержалась и смогла угодить Богу, исполняя Его заповеди", - рассказал наместник Свято-Покровского мужского Голосеевского монастыря епископ Исаакий (Андроник).

Монахиня Алипия (в миру – Агафия Тихоновна Авдеева) родилась в 1905 году в Пензенской губернии, а в 1917-м, когда девочке было 12 лет, большевики расстреляли ее родителей у нее на глазах. Ведя благочестивую жизнь, Агафия скиталась по монастырям и во время Второй мировой войны была пострижена в монашество в Киево-Печерской лавре. Дар исцеления и прозорливости матушка Алипия получила еще при жизни, и множество людей приходили к ней в Голосеевскую обитель за духовной помощью и уходили исцеленными.

"В этот день люди приходят к матушке Алипии не только для того, чтобы просить, а больше для того, чтобы поблагодарить за ту помощь, которую она оказывает всем нам. Каждый год в этот день к нам приходят тысячи людей. В разные годы в этот день к нам приходило около 100 тыс. человек, чтобы поблагодарить матушку за ее молитвы о нас. Несмотря на то что в этом году плохая погода, люди идут и идут. И это только те немногие, которые имеют возможность лично приехать в монастырь в этот день", - отметил владыка Исаакий.

К усыпальнице матушки Алипии ежедневно приходят сотни и тысячи паломников со своими просьбами и молитвами. Существует множество свидетельств о чудесном исцелении от онкологических заболеваний после молитвы возле ее мощей, а многим людям даже удалось избежать запланированных операций. Люди также просят матушку о том, чтобы найти работу, о финансовом благополучии, и матушка слышит эти молитвы и помогает.

"Мы приехали из Ровенской области специально, чтобы поблагодарить матушку Алипию, - рассказывает паломница Вера Петровна. – Три года назад мне поставили плохой диагноз, я была в отчаянии, но кто-то из знакомых посоветовал обратиться к матушке с молитвами. Я приехала в Киев, искренне попросила ее об исцелении, и болезнь отступила. Сегодня я несу матушке цветы в знак благодарности, а также привезла к ней и свою подругу, которой тоже нужна помощь в исцелении. Мы верим, что если искренне просить матушку Алипию, она непременно помогает всем".

Посетить усыпальницу матушки Алипии приходят малоимущие и бизнесмены, многодетные родители со своими детьми и украинские политики высшего ранга со своей охраной. Несмотря на то что Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь является одним из самых "молодых" в Киеве и еще находится на этапе строительства, все больше верующих стремятся побывать в этом удивительном месте Голосеевской пустыни. Каждый месяц в 30-х числах количество паломников монастыря достигает 5-20 тыс., а в день упокоения подвижницы, 30 октября, эта цифра достигает более 100 тыс. верующих.

На месте дома подвижницы сегодня воздвигнута часовня Святителя Николая, где хранятся вещи матушки Алипии, найденные после обретения ее мощей, ее монашеская иконка и бутылочка со святой водой. В память о матушке братия монастыря и сегодня кормит людей – ежедневно завтраки и обеды здесь получают 50-70 бездомных и малоимущих. Кроме того, монастырской кашей угощают и всех паломников.

Благодаря матушке Алипии, к которой не иссякают потоки паломников, семь лет назад при монастыре открылось Монастырское духовно-профессиональное училище им. прп. Иоанна Дамаскина, где сегодня обучаются и живут на полном пансионе 240 детей из малоимущих семей.

"Благодаря молитвам и пожертвованиям паломников, мы имеем возможность сегодня не только возрождать и строить наш монастырь, но и кормить нуждающихся и содержать наше монастырское училище, в котором 80% детей из многодетных или малоимущих семей имеют возможность получить профессии столяра, плотника, повара и другие", - рассказал благочинный Свято-Покровского Голосеевского монастыря отец Самсон.

В день памяти матушки Алипии, 30 октября, Свято-Покровский Голосеевский монастырь, по предварительным подсчетам, посетили более 80 тыс. паломников, каждый из которых надеется на исцеление и помощь одной из самых почитаемых сегодня православными в Украине подвижниц.