"Киборг" призвал власти вмешаться в конфликт в Коломые, или будет защищать храм УПЦ сам

По мнению «киборга», захват Благовещенского храма УПЦ в Коломыеможет стать первым шагом, который начнет религиозную войну в Украине. Об этом на странице ОО «Защита и справедливость» в Фейсбук написал Сергей Билошицкий - командир первой роты 90-го отдельного десантного штурмового батальона 81-й аэромобильной бригады, в 2014 году участвовавший в боях за Донецкий аэропорт, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Я прошу общество прекратить нагнетать атмосферу в религиозном вопросе, потому что это прямой путь к обострению внутренних конфликтов, в которых проигрываем в первую очередь мы все с вами - Украинцы! Ведь если право большинства начнет действовать по всей Украине, то найдется не мало так называемых горячих голов, которые зеркально начнут захватывать храмы УГКЦ в тех регионах, где их мало, начнут задавать вопросы о том, что делают мусульмане на украинской земле и захватывать мечети …, - подчеркнул Билошицкий. - Так называемые религиозные «пасторы» ведут к войне наших с вами братьев и сестер, войне, которая разрушит наши судьбы, наши души и нашу страну».

Военный призвал украинскую власть навести порядок и показать, что в нашем государстве действует закон.

«Сегодня я защищаю право на вероисповедание большой части православных христиан, которые, как и я, молятся в храмах УПЦ, - отметил представитель ВСУ. - Я требую у власти вмешаться в конфликт между конфессиями и установить закон во всех спорных вопросах. В противном случае мы вынуждены будем самостоятельно защищать законную позицию прихожан УПЦ в Коломые, а также других городах и селах нашей страны».

Также Билошицкий напомнил униатам об усилиях УПЦ в вопросе освобождения пленных украинских солдат.

«Я являюсь свидетелем того как УПЦ, несмотря на сопротивление власти, на агрессию части украинского общества, на равнодушие людей к проблемам друг друга, не только постоянно молится за мир и процветание Украины, но непрестанно ищет путь для освобождения наших героев из плена. Кропотливая работа духовных лидеров УПЦ по поиску способов примирить украинское общество, освободить из плена украинских военных, прекратить войну, медленно дает свои результаты. Одним из уже освобожденных при участии духовенства УПЦ стал греко - католик Тарас Колодий. УПЦ не спрашивает в какой храм шел молиться тот, кто нуждается в помощи», - подытожил Билошицкий.