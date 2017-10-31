Патриарх Кирилл на открытии Стены скорби говорил о репрессях в ХХ веке и о будущем для России

На открытии мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» в Москве 30 октября Прдстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл отметил, что монумент, "побуждает еще раз задуматься о страшной трагедии, произошедшей в России в ХХ веке", сообщает patriarchia.ru.

"Мы знаем, что произошедшие трагические события еще долго будут осмысляться, но год столетия революции должен стать особенно важным для такового осмысления. Вглядываясь в эти трагедии, мы задаемся вопросом: как такое могло произойти? Почему жители одной страны, соседи, сослуживцы преследовали и убивали друг друга? Каким образом грандиозная идея построить мир свободным и справедливым привела к крови и беззаконию?", - призвал задуматься Патриарх Кирилл.

"В чем была ошибка? Не в том ли, что люди стремились построить гуманное и справедливое общество, отвергнув духовные основы человеческой жизни и поставив нравственность в положение, подчиненное идеологии, что привело к оправданию несправедливости и к жестокости на пути построения "светлого будущего", - сказал он.

"Сегодня всем нам следует осознать, что никакого светлого будущего не будет, если вновь в стремлении к таковому будущему уже под влиянием новых идеологий станет разрушаться нравственная и духовная основа человеческого бытия", - подчеркнул Патриарх Кирилл.

"Нынешнее поколение не имеет права на повторение исторических ошибок: ненависть не должна руководить нами в нашем стремлении построить мирную, справедливую и благополучную жизнь, а потому и трагические страницы нашего прошлого не должны быть поводом для разжигания ненависти и усиления напряженности, а осуждение террора не должно из нравственного акта превращаться в политический ритуал.

При этом мы призваны никогда не забывать об этих страшных событиях, ведь жертвы братоубийственной войны, голода, религиозных и сословных гонений ― это не безликая масса, а абсолютно конкретные люди, это наши предки, которые живут в нашей памяти, фамилии которых мы продолжаем носить и имена которых помним или должны помнить в наших молитвах", - призвал Патриарх Кирилл.

"Памятники нужны для исцеления человека. Пусть Всемилостивый Господь поможет всем нам сделать правильные выводы из прошедших ста лет, из трагических событий, которые начались сто лет назад, и поможет нам никогда не повторять ошибок наших предков», - пожелал предстоятель РПЦ.