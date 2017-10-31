В Голосеево, к матушке Алипии: с чем шли и о чем просили монахиню в день ее памяти

В Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь Киева 30 октября, в день 29-й годовщины кончины монахини Алипии (Авдеевой) – подвижницы, особо почитаемой православными христианами в Украине, пришли более 80 тысяч киевлян и гостей города.

Специально для сайта Факты ICTV Центр информации Украинской Православной Церкви спросил, о чем люди просили подвижницу, и за какие чудеса благодарили матушку Алипию.

“Когда впервые пришла к матушке, на небе появился Крест Господний…”

Зинаида, Киев

– Пришла попросить у матушки Алипии о здравии всем – себе, и деткам, и всему народу. Нашей Украине мира попросить, чтобы не было уже войны на нашей земле. Со всеми нашими проблемами и горестями идем сегодня к матушке – она всем помогает.

О матушке Алипии узнала семь лет назад. Когда впервые пришла сюда, был уже снег и мороз, а на небе появился крест Господний – прямо по центру. Это случилось именно 30 октября, этот день запомнила на всю жизнь, и стараюсь в этот день всегда приходить к матушке в Голосеево. А еще – в день ее рождения – 16 марта.

Кроме этого знамения, еще знаки от матушки получала. В один из дней, когда было много паломников, очень мне хотелось кашу матушкину покушать, но холодно было, и я решила уже, что не буду ждать, а домой поеду. И вдруг ко мне подходит женщина: “Возьмите”, – говорит. Так я получила свою кашу от матушки, ее молитвами. Ну, как можно после этого к ней не идти? Люди издалека, со всей Украины, даже из соседних стран едут сюда…

“Просим матушку о здравии, благополучии и успехах в учебе”

Елена, Киев

– Мы с дочкой переехали в Киев недавно, и впервые у матушки Алипии побывали несколько дней назад. Тогда же узнали о том, что к ней нужно приходить 30 октября, в день ее упокоения. О матушкиных чудесах рассказала одна знакомая, кроме того, многое мы прочитали в Интернете – и как онкобольных излечивает, и как в семейной жизни помогает. Сегодня будем просить матушку, прежде всего, о здравии и благополучии, а также попросим ее об успехах в учебе для дочери.

“Матушка помогает, только верить надо…”

Раиса Алексеевна, Киев

– К матушке прихожу уже третий год. Можно приходить в любой месяц 30 числа, но 30 октября она особенно помогает. Узнала о ней случайно – кто-то из соседей рассказал, я заинтересовалась, пришла. Просить матушку буду, как всегда, о здоровье детей – это самое главное. Люди много рассказывают о ее чудесах, говорят, она многим помогает – только верить надо…

“Буду просить о спокойствие – и в стране, и в душе…”

Владимир, Ирпень

– Матушку Алипию еще при жизни знала педагог моей сестры, так что о ней наслышан давно. Всей семьей ездим периодически в Голосеево, чтобы попросить о решении различных вопросов. Сегодня приехал, так как на данный момент у меня тяжелая, конфликтная семейная ситуация. Очень хотелось бы успокоиться, и верю, что матушка мне поможет в этом. Буду просить ее о спокойствии – и в своей душе, и в своей семье, и в своей стране.

“Я получила от матушки исцеление…”

Оксана, Ровенская область

– Я получила от матушки исцеление в прошлом году, поэтому приехала, прежде всего, поблагодарить ее за чудо. Когда у меня обнаружили онкозаболевание, мне о матушке Алипии, которая исцеляет рак, если человек имеет большую веру, рассказала сестра мужа. Я поверила, молилась, приезжала в Киев поклониться матушке несколько раз, и, действительно, получила от нее исцеление.

Сегодня с соседкой специально приехали из Ровно, стоим в очереди целый день, чтобы поблагодарить матушку, попросить о решении новых проблем, которые появляются в нашей жизни. Я точно знаю теперь о том, что матушка помогает, и всем теперь о ней рассказываю: приходите, люди, не одного человека матушка исцелила, который пришел к ней с искренней верою.