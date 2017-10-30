Предстоятель УПЦ дал духовную оценку тем, кто "пытается сделать Бога своим должником"

Человек, который утверждает, что достоен лучшего, пытается сделать Бога своим должником.

Об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в своей воскресной проповеди в Спасо-Преображенском соборе столицы, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«В наши дни модно говорить «я достоин лучшего». Возможно, люди, которые так считают, не понимают, что это хула на Бога, но это так. Они делают Бога своим должником», — отметил Предстоятель.

Не Бог является должником у человека, а мы всем обязан своему Творцу, напомнил Митрополит Онуфрий.

«Почему я заработал столько, а мне дали меньше? Бог меня обсчитал, обделил» — сетуют некоторые люди. Но так не бывает. Правильно будет сказать: «Я больше получил, чем достоин», — продолжил Блаженнейший владыка. — Все, что мы имеем, это дар Божий. И мы ничем не можем Бога сделать своим заложником. Бог ничего нам не должен! Мы во всем Его должники! Даже в том, что существуем — за свое бытие и свои таланты — мы в долгу перед Богом».

Все, что человек получил в дар от Господа, он призван использовать на добрые дела, не ожидая особых наград.

«Если мы совершаем что-то хорошее, то это не делает Бога нашим должником. Мы просто выполняем то, что должны. Мы используем полученные дары на то, что Бог заповедал нам творить», — подчеркнул Его Блаженство.