На международном съезде три дня говорили о социальном служении Православной Церкви

На VII съезде по церковному социальному служению, организованным Синодальным отделом Русской Православной Церкви по благотворительности, более 2 тысяч участников из разных стран обменялись опытом в этой сфере.

Как сообщает patriarchia.ru, с 25 по 27 октября участники съезда делились опытом в сфере профилактики абортов, организации добровольческого служения, помощи бездомным, инвалидам, детям-сиротам, алко- и наркозависимым.

Сегодня в РПЦ более 4000 церковных социальных учреждений, проектов и инициатив. В том числе свыше 400 сестричеств милосердия, 52 приюта для беременных женщин и матерей с детьми, более 100 центров гуманитарной помощи, более 40 богаделен, более 400 проектов помощи инвалидам, 95 приютов для бездомных. Более 500 православных организаций помогают зависимым и их родственникам.