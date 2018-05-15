В Голосеевский монастырь столицы в годовщину памяти монахини Алипии пришли более 80 тысяч православных

Фото: Центр информации УПЦ

В Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь Киева 30 октября, в день 29-й годовщины кончины монахини Алипии (Авдеевой) - подвижницы, особо почитаемой православными христианами в Украине, пришли пришли более 80 тысяч киевлян и гостей города.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на данные Голосеевского монастыря.

«Подвиг матушки Алипии - пример того, как можно в современном мире служить Христу, исполняя Его заповеди. Она жила в те трудные времена, когда Церковь была гонима, вера была унижена, но, несмотря на такие гонения на святую веру, она удержалась и смогла угодить Богу, исполняя Его заповеди», - рассказал наместник Голосеевского монастыря епископ Исаакий (Андроник).

По словам владыки Исаакия, в этот день люди приходят к матушке Алипии «не только для того, чтобы просить, а больше для того, чтобы поблагодарить за ту помощь, которую она оказывает всем нам».

«В разные годы в этот день к нам приходили около 100 тысяч человек, чтобы поблагодарить матушку за ее молитвы о нас. Несмотря на то, что в этом году плохая погода, люди идут и идут. И это только те немногие, кто имеют возможность лично приехать в монастырь в этот день», - отметил владыка Исаакий.

После Божественной литургии в этот день была отслужена панихида по матушке Алипии. Также состоялась традиционная праздничная трапеза для паломников - раздача известного монастырского угощения в память о матушке.

*** Монахиня Алипия родилась 16 марта (3 марта - по старому стилю) 1905 года. Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской лавре. По смиренному несению скорбей и многочисленным духовным подвигам Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости. В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг. Сюда к ней приходило множество людей с просьбами об исцелении и духовной помощи. 30 октября 1988 монахиня Алипия отошла к Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева. 18 мая 2006 по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Матушка Алипия пока не причислена к лику святых, одновременно ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.

*** Святыни Голосеевского монастыря

Мощи прп. Алексия Голосеевского - Киевского. Иконы с частицами мощей вмч. Иоанна Сочавского и сщмч. Николая Искровского. В 1999 г. в храме обновилась икона Пресвятой Богородицы «Плачущей» и образ Господа с Богородицей, Архангелом Михаилом и вмч. Георгием. В монастыре хранится копия афонской чудотворной иконы «Геронтисса». В сентябре 2004 года в монастырской ризнице замироточили две иконы - «Спорительница хлебов» и «Жизнеподательница». В 2016 году монастырю передали башмачок от святых мощей Святителя Спиридона Тримифунтского (Керкира, Греция).