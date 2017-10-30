Патриарх Иерусалимский рассказал "Vatican Insider" все подробности встречи с Папой Римским

Недавняя встреча Патриарха Феофила и Папы Франциска стала особым этапом в серии встреч главы Иерусалимской Православной Церкви с политическими и религиозными лидерами мира, которые он совершает не в личном качестве, а как представитель лидеров всех христиан, присутствующих в Святой Земле. Одно из намерений Патриарха – привлечь всеобщее внимание к тому, что называют попыткой разрушить кодифицированные правила, которые на протяжении веков регулировали жизнь христианских общин на той земле, где родился и жил Иисус. И эта «кампания» может в будущем достичь даже Путина и Трампа.

- Недавно вы попросили о встрече с Папой Франциском, и эта встреча состоялась. Что вы хотели сказать епископу Рима?

- Я встречался с Папой Франциском от имени всех лидеров Церквей и христианских общин Святой Земли. Я хотел сказать ему, что сегодня в Святой Земле поставлены на карту исторические права христиан, потому что под угрозой оказался Статус кво – собрание кодифицированных правил, которые на протяжении столетий регулировали жизнь христианских общин, гарантируя им доступ к святым местам и возможность распоряжаться своей собственностью. Сегодня некоторые группы хотят изменить эти правила, пробить брешь в Статус кво, и это большой риск.

- Что вы имеете в виду конкретно?

- Некоторые группы поселенцев используют коварные и бесчестные методы для захвата церковной собственности. В августе израильский суд отклонил иск Иерусалимской православной патриархии к одной из организаций правого толка, которая незаконно завладела объектом недвижимости, расположенном в Старом городе (Иерусалим). Сейчас патриархия направила апелляцию в Верховный суд. Мы надеемся, что они услышат наши юридические аргументы. Но эти угрозы касаются не только нашей Церкви, а все Церквей. Это демонстрирует выдвинутый сорока израильскими депутатами законопроект, который, в случае принятия, поставит под удар права Церквей на многие объекты церковной недвижимости.

- Что вы собираетесь делать в сложившейся ситуации?

- Лидеры Церквей Святой Земли проявляют полное единство перед лицом этой ситуации. Мы подписали документ, в котором заявили, что недавние покушения на Статус кво представляют собой «систематическую попытку разрушить неделимость Святого града» и «ослабить христианское присутствие в Святой Земле». Нам нужно привлечь внимание к этой теме – в том числе за пределами Святой Земли.

- В своей речи Папа Франциск подтвердил, что Статус кво должен сохраняться и соблюдаться. Вам достаточно этих слов?

- Папа понимает ситуацию. Он смотрит на нее глазами христиан Святой Земли. Его поддержка необходима. И если он говорит, что Статус кво нужно соблюдать, этого достаточно. Это значит, что его нужно оберегать от дальнейших попыток насильственно изменить мультиэтнический, мультикультурный и мультирелигиозный профиль Святого града. Статус кво также гарантирует Церквам свободу в управлении своей собственностью. Это синтетическая формула, означающая, что христианское присутствие должно сохраняться в том виде, в каком оно существует сегодня, в тех местах и областях, где оно сегодня укоренено.

- Каковы положения законопроекта, который вызывает у вас беспокойство?

- Этот законопроект касается собственности всех Церквей и гласит, что при ряде условий государство может экспроприировать церковную собственность. Даже если законопроект не будет принят или подвергнется изменениям, тот факт, что его подписала треть парламентариев, не может не восприниматься как сигнал тревоги.

- До встречи с Папой вы виделись с другими церковными и политическими лидерами, чтобы обратить их внимание на сложившуюся ситуацию.

- Да, недавно я посетил Вселенского Патриарха Варфоломея, короля Иордани Абдаллу, премьер-министра Палестины Рами Хамдаллу и президента Израиля Реувена Ривлина. В ближайшее время состоится встреча с англиканским примасом Джастином Уэлби. После этого вместе с главами других Церквей [Святой Земли] мы решим, как поступать в дальнейшем. Мы планируем встречи с греческими и британскими властями, а также с представителями Евросоюза в Брюсселе. Дождавшись их реакций, мы планируем встретиться с властями России и США.

- В Святой Земле есть группы, которые обвиняют Иерусалимскую православную патриархию в неправильном обращении с церковной собственностью и продаже этой собственности.

- Это очень острая тема, которой легко манипулировать. По этой причине она является идеальной платформой для тех, кто хочет использовать ее в своих собственных целях – возможно, чтобы оказаться в центре внимания СМИ, возможно, для удовлетворения политических интересов. Организованные группы, которые поддерживают эти обвинения, не представляют никого кроме самих себя. Их никто не выбирал и не назначал.

- Как вы отвечаете на эти обвинения?

- Мы унаследовали эти проблемы из прошлого. Их нельзя игнорировать, их нужно решать. Мы делаем все, что в наших силах. Мы поддерживаем контакты с израильскими, иорданскими и палестинскими правительственными учреждениями. Официальные власти заявляют, что они поддерживают патриархию и с пониманием относятся к нашим действиям. К сожалению, есть некоторые политики, которые поддерживают тех, кто нападает на нас. Когда мы просим разъяснить ситуацию, нам отвечают, что эти политики выражают свое личное мнение, не отражающее позицию официальных властей.

- Единство христиан – это ведь не только «общий фронт» в отношениях с гражданскими властями. Что мешает католикам и православным на пути к полному единству?

- Ничто нам не мешает. Я бы сказал, что речь идет о процессе. В Риме, вместе с кардиналом Кохом и его сотрудниками из Папского совета по содействию христианскому единству, мы признали, что нельзя прийти к полному единству в одночасье. Но важен сам процесс, движение по этому пути. Мы должны сделать то, что зависит от нас, остальное – в руках Господа. Но уже сегодня многое изменилось по сравнению с прошлым. Сегодня мы имеем взаимопонимание и взаимоуважение. В наших отношениях уже нет ссор, предрассудков, подозрений и фанатизма.

- Какой особый вклад мог бы внести Иерусалимский патриархат в богословский диалог между католиками и православными?

- Все конфессии и христианские общины признают, что Иерусалим является истоком первенствующей Церкви, зародившейся Церкви. Именно оттуда Церковь распространилась по всей земле. Даже те христиане, которые ставят в центр своих интересов только Библию, немедленно признают то, что объединяет Иерусалим с Библией. Церковь Иерусалима может предложить это. К Иерусалимской Церкви можно отнести слова святых евангелистов Матфея и Луки, которые говорят о птице, собирающей своих птенцов под крыльями.

- Папа Франциск повторил, что практика прозелитизма в отношениях между разными Церквами «греховна». Могут ли те методы, которые он применяет в своем служении Епископа Рима, способствовать какому-то прогрессу на пути к полному единству христиан?

- Папа Франциск пользуется огромным уважением во всем мире. Может быть, и потому, что он пытается «разорвать круг». Как мы знаем из Ветхого Завета, даже пророкам противились и подвергали их гонениям… Причем именно потому, что они разрывали «замкнутые круги», чтобы народ смог получить «дары». Лично я могу сказать, что когда встречаешься с ним, понимаешь, что с этим человеком возможно подлинное взаимопонимание, поскольку Папа Франциск верит в то, что он говорит, и о чем он проповедует.

- В прошлом христиане часто боролись за права на святые места в Иерусалиме. Сегодня, напротив, реставрация Гроба Господня проходила при совместном участии православного патриархата, армянского патриархата и францисканской кустодии Святой Земли. Какое значение вы придаете этому событию?

- Совместная реставрация Кувуклии Гроба Господня стала поистине поворотным моментом. Я надеюсь и молюсь о том, чтобы это помогло нам идти вперед. Это событие вдохновило нас и многих людей во всем мире. Однако, как говорил св. Иоанн Дамаскин, «человек носит язвы», и я всегда помню об этом. В самой глубине нашего бытия все мы носим раны, а значит, подвержены пороку. Мы люди, и не надо ожидать, что мы станем ангелами. Когда мы были молодыми, Патриарх Венедикт говорил нам: “Я не прошу вас быть ангелами, но желаю, чтобы вы были людьми. А порой быть ангелом легче, чем быть человеком”.

- Каковы отношения Иерусалимского патриархата с другими Православными Церквами? Считаете ли вы Критский собор подлинным собором? И что бы вы могли сказать о роли России и Русской Церкви на Ближнем Востоке?

- Московский патриархат исторически играл важную роль – в том числе в Святой Земле. Что касается события, произошедшего на Крите, я думаю, что оно стало важным историческим событием, показавшим единство Православных Церквей; и сегодня происходит осознание этой важности. Сегодня Православные Церкви должны встать перед решением одной «экзистенциальной» проблемы: они больше не получают гарантий и конституционной поддержки от своих государств. Единственной страной, конституция которой предоставляет определенные гарантии Церкви, остается сегодня Греция. В остальном мире провозглашается принцип отделения Церкви от государства. Конечно, многие политики защищают Православную Церковь, но политики приходят и уходят, и это не будет длиться вечно. Православные Церкви должны поддерживать друг друга, и поэтому единство, которое проявилось в ходе Великого собора на Крите, имеет непреложное значение. Этот собор показал ощутимый путь единства Церквей.

- Однако некоторые крупные Церкви отсутствовали…

- Патриархаты, которые не приняли участие, имели на то свои причины. Честно говоря, я думаю, что у каждого из них были свои внутренние проблемы. Однако никто не отказался признать итоги собора. Потому что даже те, что не принял в нем участие, остаются в полном общении со всеми другими Церквами. Есть и те, кто говорит, что собор должен быть принят. И конечно, Критский собор может проложить путь к более тесному сотрудничеству между Церквами. Это вопрос времени.

- Значит, Вселенский Патриарх Константинополя был прав, созывая Великий православный собор…

- Часто в Православной Церкви возникает проблема: кто именно должен проявить инициативу? И в этом плане Критский собор дал положительный опыт, поскольку теперь мы пожинаем плоды этой инициативы. Патриарху Варфоломею было нелегко взять на себя полную ответственность, столкнувшись со многими культурными и политическими особенностями, которые присущи разным Церквам. Но в конце концов, по прошествии многих лет, эта цель была достигнута.

"Vatican Insider"/"Благовест-инфо".