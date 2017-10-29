Роспись Петро-Павловского собора в Минске получила мировое признание в сфере реставрации

Работа по сохранению росписей Петро-Павловского собора в Минске (Беларусь) признана лучшей на международном конкурсе.

Такая информация прозвучала в программе "24 часа" на "Столичное телевидение", сообщает БЕЛТА.

Святыня ХVII века - отличный пример тщательного исследования истории, материалов и методов сохранения при многослойной живописи.

Уникален собор тем, что на протяжении четырех веков он сохранил свой архитектурный облик.

Награда, которую получили белорусские реставраторы, считается самой престижной в Европе в области охраны культурного наследия и природной среды.

В этом году за победу в конкурсе боролись свыше 200 проектов из 40 стран. Но белорусским мастерам удалось обогнать даже реставраторов из Италии и Греции.