Сельский "майдан" возле дома священника УПЦ на Волыни: отцу дали время до 7 ноября

В селе Грибовица Иваничевского района Волынской области продолжается конфликт за жилой дом, в котором проживает священник Украинской Православной Церкви с семьей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В УПЦ на Волыни зовут спасать дом священника

Как сообщил председатель отдела по урегулированию межконфессиональных конфликтов в Волынской области протоиерей Олег Точинський на своей странице в Фейсбук, "в силу юридических коллизий, данный дом юридически не принадлежал никому", но "отец Игорь со своей семьей прописаны в этом доме".

"Именно к добровольно-принудительной выписке из жилища они подталкивают его уже несколько дней подряд. Иначе, говорят, не уйдут из дома и не дадут ему жизни. Возле дома круглосуточно находится наряд полиции. Кое-кто из копов, периодически подходит к отцу Игорю и уговаривает пойти на условия рейдеров, мотивируя свою рекомендацию тем, что "их большинство", "они вам все равно жизни не дадут", - сообщает протоиерей Олег Точинський.

По его словам, в селе акцию называют "наш маленький майдан".И сейчас "все остается... в подвешенном состоянии".

"Отцу Игорю дали время до 7 ноября, или...", - пишет протоиерей Олег Точинський.

"Правоохранительные органы, которые отказываются выполнять свою работу, создают колоссально опасный прецедент. Подобная схема запросто может повториться в любом другом селе и не только со священниками УПЦ", - предостерегает священник.

"Духовенство и верующие УПЦ оказались в таком положении, что, живя в правовой стране, лишены собственных прав. Имея право вызвать полицию на свою защиту, фактически этой защиты лишены. Фактически - тот, кто ходит в храм УПЦ, в этом государстве остался без права на защиту", - высказал мнение представитель УПЦ.

Как сообщалось, с сентября 2015 года верующие УПЦ были лишены возможности молиться в сельской церкви, а впоследствии – в декабре того же года – она была захвачена. Недавно, при содействии благотворительного фонда с Киевщины в Грибовицу был транспортирован деревянный храм, первая Литургия в котором была совершена 6 августа.