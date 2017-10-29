Католикос-Патриарх всея Грузии в следующую субботу благословит детей и даст совет родителям

Воспитание детей это главная цель нашего существования, поэтому мы должны уделять этому вопросу большое внимание.

Об этом заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Святейший Илия II в ходе воскресной проповеди, сообщает interpressnews.ge.

По его словам, он благословит детей в следующую субботу.

«Каждый человек должен найти свой путь, и целью должно быть Царствие небесное. Вы знаете, что каждую субботу мы встречаемся с верующими в 10:00 и в 12:00 проводится молебен и благословение нации. В следующую субботу будет благословение детей и вопрос - как воспитать наших детей. Воспитание детей это главная цель нашего существования, нашей жизни, поэтому мы должны уделять большое внимание этому вопросу. Семья, школа и церковь должны объединиться, с целью воспитать наших детей », - сказал патриарх.

Сегодня же после проповеди Святейший благословил центр скорой медицинской помощи Тбилисского муниципалитета.