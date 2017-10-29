Патриарх Ириней обсудил с президентом Сербии празднование 800-летия основания архиепископии
16:25, 29 октября 2017Православие
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Президент Республики Сербия Александр Вучич встретился с Патриархом Сербским Иринеем / sedmitza.ru
Патриарх Сербский Ириней обсудил с президентом Сербии Александром Вучич 28 октября возможность ускорить завершение работ по строительству храма Святого Саввы на Врачаре в Белграде.
Об этом сообщает официальный сайт Сербской Православной Церкви со ссылкой на сайт главы Сербского государства.
Президент Вучич и Патриарх Ириней согласились с тем, что строительные работы будут завершены к 2019 году, чтобы отметить 800-летие основания первой Сербской архиепископии в новом храме.
Собеседники также обсудили положение Сербской Православной Церкви в Косово и Метохии и признали необходимость дальнейших инвестиций в сохранение культурных и исторических памятников края.
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