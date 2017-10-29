Патриарх Ириней обсудил с президентом Сербии празднование 800-летия основания архиепископии

Патриарх Сербский Ириней обсудил с президентом Сербии Александром Вучич 28 октября возможность ускорить завершение работ по строительству храма Святого Саввы на Врачаре в Белграде.

Об этом сообщает официальный сайт Сербской Православной Церкви со ссылкой на сайт главы Сербского государства.

Президент Вучич и Патриарх Ириней согласились с тем, что строительные работы будут завершены к 2019 году, чтобы отметить 800-летие основания первой Сербской архиепископии в новом храме.

Собеседники также обсудили положение Сербской Православной Церкви в Косово и Метохии и признали необходимость дальнейших инвестиций в сохранение культурных и исторических памятников края.