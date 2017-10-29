Предстоятель УПЦ в воскресенье служил в Спасо-Преображенском соборе на Теремках

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 29 октября совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе столицы на Теремках.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, перед Божественной литургией Предстоятель возглавил чин освящения Богоявленского придела собора.

На малом входе Блаженнейший Митрополит Онуфрий вручил богослужебные награды священнослужителям Спасо-Преображенского собора.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к многочисленной пастве со словом проповеди.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.