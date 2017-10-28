Патриарх Кирилл привел данные НКВД по 1937 году, когда было арестовано более 33 тысяч "служителей культа"

В 30-е годы XX века счет жертв репрессий среди духовенства "шел на десятки тысяч, а среди верующих - на миллионы".

Об этом сказал предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл на заседании синода Румынской Православной Церкви в Бухаресте, сообщает "РИА Новости".

Патриарх Кирилл привел данные НКВД, согласно которым только за 1937 год было арестовано 33 382 "служителя культа", в 1938 году за "церковно-сектантскую контрреволюцию" — 13 438 человек.

В 1937 году "от общего числа приговоров 44% были расстрельными", а в 1938 году "доля расстрельных приговоров выросла до 59%".

Предстоятель РПЦ рассказал о гонениях за веру, которые претерпел его дед в 1929 году.

"В моем личном архиве сохранился номер газеты "Безбожник", официального органа "'Центрального совета Союза безбожников СССР, от 19 мая 12 года (имеется в виду 1929 год: новая эра отсчитывалась от октябрьской революции). Статья на первой полосе называется "Дети машиниста Гундяева". В ней говорится: "В школе они ведут себя грубо. Рассказывают другим о жизни святых", — рассказал Патриарх Кирилл.

"Речь в статье идет о моем деде Василии Гундяеве, который в 1920-е годы работал на железной дороге, воспитывал семью. К тому времени, когда появилась статья, его уже "проверили": в мае 1929 года он был этапирован в Соловецкий лагерь. Последовали долгие годы заключений и ссылок. Несмотря на тяжелейшие условия, в которых содержали заключенных, дед выжил и в год смерти Сталина (1953 год), на 71-м году жизни, стал священником. К тому времени священником уже был и мой отец. Он тоже прошел через сталинские лагеря в 1930-х годах, но и ему удалось выжить", — добавил Предстоятель РПЦ.

Он напомнил о том, что советская власть поставила задачей повсеместное преодоление неграмотности, "однако вместе с обязательным средним образованием подрастающему поколению советских граждан со школьной скамьи стала навязываться вражда к религии и нетерпимость к верующим".