Православные завтра чтят преподобного Лонгина Печерского, который знал мысли людей

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 28 октября совершил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, 29 октября Православная Церковь празднует память преподобного Лонгина Печерского. Этот святой подвизался в Киево-Печерском монастыре в XIII–XIV вв..

Он исполнял обязанности привратника и славился великим послушанием и святостью жизни. Свято и праведно подвизаясь, преподобный Лонгин сподобился от Бога дара чудотворения и знал внутренний настрой и мысли людей, которые приходили в обитель. Мощи святого почивают в Дальних пещерах.

Завтра Предстоятель УПЦ возглавит Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе на Теремках.