Человеческие законы, противоречащие Божественным, ведут человека к гибели – Блаженнейший Онуфрий

В своей жизни человек обязательно должен руководствоваться правилами: либо следовать своим принципам, или внешним общественным законам, или законам Божественным.

Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает news.church.ua.

«Правильно делает и человек, живущий в пространстве Божественных законов»... Среди человеческих законов есть много таких, которые совпадают с Божественными, но есть и такие, которые расходятся с ними. И в таком случае надо выбирать закон Божий, а не человеческий... То, что Божие – приносит человеку пользу, а то, что человеческое – может быть внешне привлекательным и многообещающим, а в конце концов приводит человека к гибели и вредит ему... Поэтому мы должны стараться жить в законе Божием”, – сказал Предстоятель.