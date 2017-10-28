В Болгарии установили памятник киевской святой

В селе Калипетрово (Болгария) 26 октября состоялись торжества, посвященные 170-летию храма священномученика Димитрия Солунского, в рамках которых состоялось освящение памятника святой игуменьи Димитре Киевской.

Сам памятник был передан храму в дар от епископа Дамиана (Давыдова), наместника Киевского Свято-Введенского монастыря, основанного святой (болгарка по происхождению) Димитрой в 1878 году.

Божественную литургию возглавил митрополит Доростольский Амвросий в сослужении епископов и священников из Болгарии, Греции, Румынии, Молдовы, Украины и России.

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, прп. Димитра Киевская (в миру — Матрона Александровна Егорова) родилась в 1810 г. в Силистре. Вместе с семьей она переселилась в Бессарабию, где вышла замуж за капитана русской армии. После гибели мужа во время Крымской войны, в 1856 г. она переехала в Киев. В 1876 г. она скупила целый квартал в Киеве, где по ее прошению

4 марта 1878 г. была учреждена Введенская женская община для призрения вдов и сирот. Этой общине она пожертвовала свои дома и 21 000 руб. 9 марта 1878 г. она скончалась в Петербурге, приняв перед смертью постриг с именем Димитра. Была похоронена в Александро-Невской Лавре, но 7-8 августа 1878 г. перезахоронена в склепе храма Введенской общины в Киеве.

После закрытия мон-ря её останки были перезахоронены на Зверинецком кладбище и возвращены обратно после возобновления обители в 1996 г. 8 ноября 2008 г. она была канонизирована Украинской Православной Церковью: дни памяти — 26 окт. (день тезоименитства), 9 марта (день кончины), 8 авг. (день возвращения мощей в обитель). Частица её мощей 26 июня 2009 г. была передана жителям родного города Силистра и сейчас хранится в храме в Калипетрово.