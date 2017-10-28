В РПЦ насчитали 180 миллионов паствы по всему миру

Паства Русской православной церкви Московского патриархата по всему миру составляет около 180 миллионов человек.

Об этом сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находясь с визитом в Румынии, сообщает РИА Новости.

"Общее число членов Московского патриархата, проживающих как в России, так и за ее пределами, составляет около 180 миллионов человек", - сказал патриарх на заседании священного синода Румынской Православной Церкви.

Также Патриарх Кирилл отметил, что сейчас в РПЦ около 36 тысяч приходов и одна тысяча монастырей. У РПЦ 56 духовных академий и семинарий, не считая других учебных заведений.

При этом, по его словам, в 1988 году у РПЦ было только шесть тысяч храмов и 21 монастырь.

Как сообщает РИА Новости, Юрисдикция РПЦ МП, согласно ее уставу, распространяется на: Россию, Украину, Белоруссию, Молдавию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Латвию, Литву, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Эстонию. Кроме того, в состав канонической территории РПЦ входят Китай, Япония и Монголия, а также расположенные в ряде стран мира приходы "добровольно входящих в нее (РПЦ) православных".