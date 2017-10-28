Святогорская лавра в пятерке наиболее популярных украинских пейзажей

Компания Depositphotos проанализировала распродажа видео и фотофайлов на своем ресурсе за последние 5 лет и определила, что одним из наиболее популярных украинских пейзажей является Святогорская Свято-Успенская лавра. Об этом сообщает Страна.иа.

Среди компаний, которые используют фото и видео, приобретенные с помощью ресурса Depositphotos, есть всемирно известные Diesel, Apple, Mumford & Sons и другие.

Анализ спроса файлов за последние 5 лет показал, что наиболее востребованными у пользователей пейзажами являются столичные мост Патона и Майдан Независимости. Вместе с тем, до 5-и файлов, которые пользуются наибольшим спросом - изображения Святогорской Свято-Успенской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, Свято-Успенская Святогорская лавра – православный монастырь Украинской Православной Церкви в городе Святогорск Донецкой области. Из числа монахов, которые подвизались в монастыре, 17 были прославлены в лице святых. В 2004 году обитель получила статус лавры. Монастырь находится на правом высоком меловом берегу Северского Донца. Адрес: Святогорская Лавра, ул. Заречная, 3, г Святогорск, Донецкая область, Украина, 84131