В Сербии вышла книга бесед со старцем, известным во всем православном мире

15:52, 27 октября 2017
Православие
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На Международной книжной ярмарке в Белграде представили книгу «Разговоры со старцем Илием» – сборник бесед со схиархимандритом Илием (Ноздриным).

Как сообщает Православие.ru, старец не так давно посещал Сербию, где поклонился православным святыням. 

В книге собраны наставления одного из самых известных православных духовников современности.

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