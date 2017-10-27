В Сербии вышла книга бесед со старцем, известным во всем православном мире

На Международной книжной ярмарке в Белграде представили книгу «Разговоры со старцем Илием» – сборник бесед со схиархимандритом Илием (Ноздриным).

Как сообщает Православие.ru, старец не так давно посещал Сербию, где поклонился православным святыням.

В книге собраны наставления одного из самых известных православных духовников современности.