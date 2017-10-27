Центр информации УПЦ открыл аккредитацию СМИ на праздничные события в Голосеевском монастыре

30 октября в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре Киева (ул. Полковника Затевахина, 14) отметят 29-ю годовщину кончины монахини Алипии (Авдеевой) - подвижницы, особо почитаемой православными христианами в Украине. В 2016 году в день памяти матушки Алипии монастырь посетили более 130 тыс. верующих - киевлян и паломников из Украины и зарубежа, сообщает Центр информации УПЦ.

30 октября в 08.00 - начало праздничной Божественной литургии на монастырской площади.

В 09.30 представители аккредитованных СМИ смогут начать видео и фотосъемку на территории монастыря.

В 10.30 представители аккредитованных СМИ смогут пройти в усыпальницу, где покоится блаженная старица, для видео- и фотосъемки.

Около 10.45 - брифинг с наместником Голосеевского монастыря епископом Исаакием (Андроником).

Около 11.00 - начало трапезы для паломников - раздача известного монастырского угощения в память матушки.

Аккредитацию журналистов проводит Центр информации УПЦ по тел. (066) 095 14 76 или по электронной почте church.information.center@gmail.com.

Заявка должна содержать следующую информацию: ФИО представителя СМИ, должность, контактный телефон, электронный адрес.

Аккредитация на освещение мероприятий на территории монастыря обязательна. Важно! Аккредитация продлится до 29 октября 15.00.

*** Монахиня Алипия родилась 16 марта (3 марта - по старому стилю) 1905 года. Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской лавре.

По смиренное несение скорбей и многочисленные духовные подвиги Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости.

В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг. Сюда к ней приходило множество людей с просьбами об исцелении и духовной помощи.

30 октября 1988 монахиня Алипия отошла к Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева.

18 мая 2006 по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Матушка Алипия пока не причислена к лику святых, одновременно ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.

Дни поминовения монахини Алипии проходят 30 числа каждого месяца (в феврале - 28 числа), 30 октября, 16 марта, 18 мая, 30 августа.