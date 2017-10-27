В Стамбуле Патриарх Варфоломей освятил восстановленный храм на кладбище Сисли

Освящение отреставрированной исторический церкви Преображения Господня на кладбище Сисли (Şişli) в Стамбуле 22 октября совершил Патриарх Константинопольский Варфоломей. Об этом сообщает «Седмица» со ссылкой на греческое информационное агентство «Ромфея».

На богослужении присутствовал Евангелос Секерис, генеральный консул Греции в Стамбуле, с супругой, многочисленное духовенство и верующие из числа православных жителей Стамбула и зарубежных гостей.

Историческое греческое православное кладбище Сисли находится на участке площадью 38 акров центре 18-миллионного Стамбула. Это крупнейшее греческое православное кладбище за пределами Греции. С середины 19-го века здесь нашли свое упокоение более чем 80 000 православных греков. На кладбище находятся гробницы многих известных лиц: политиков, ученых и др. знаменитостей, в числе которых представители семей, оставивших след в истории греческого народа. Кладбищенская Преображенская церковь была построена в 1888 году при Патриархе Константинопольском Дионисии V.

За свою долгую историю это знаменитое кладбище пережило множество бедствий, его памятники не раз становились объектами нападений и осквернений. Хотя кладбище до сегодняшнего дня используется греческой общиной города, до недавнего времени его правовой статус по отношению к турецким властям был сомнительным.

Амбициозная задача восстановления кладбища и его храма была поставлена четыре года назад. По благословению Патриарха Варфоломея и с помощью спонсоров эта задача во многом была решена. В течение этого времени здесь работали специалисты по обработке мрамора из Греции и Турции, студенты Афинской школы изобразительных искусств, архитекторы и реставраторы, которым удалось восстановить уникальные памятники кладбища.