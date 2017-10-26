Вышел новый православный "Семейный молитвослов", в котором собраны сотни молитв

Издательство кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова опубликовало «Семейный молитвослов», включающий несколько сотен молитв на разные случаи жизни, в котором более 600 страниц, сообщает "Фома в Украине".

«Молиться о помощи во всем нужно прежде всего Господу Богу, а в любых нуждах можно любому святому, помня о том, что на первом месте во всех наших просьбах должно быть "единое на потребу", то есть спасение души», – говорится в аннотации молитвослова.

Большинство молитв даны по Минеям, Иерейскому молитвослову, Требнику и книге «Молитвы, чтомые на молебнах».

Купить молитвенник можно в церковном магазине кафедрального собора УПЦ или в интернет-магазине.