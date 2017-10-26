В УПЦ на Волыни зовут спасать дом священника

В селе Грибовица Иваничевского района Волынской области представители Киевского патриархата захватывают жилой дом, в котором проживает священник Украинской Православной Церкви с семьей.

Об этом сообщил сегодня около 17.20 глава отдела по урегулированию межконфессиональных конфликтов в Волынской области протоиерей Олег Точинский на своей странице в Фейсбук.

"Друзья, просим молитвенной поддержки! Сейчас, в эти минуты, в селе Грибовица Иваничевского района Волынской области сторонники Киевского патриархата совершают попытку захвата жилого дома, в котором проживает священник УПЦ с семьей. Раскольники ворвались в дом! Выносят вещи! Полиция - наблюдает" - пишет протоиерей Олег Точинский.

Протоиерей Олег Точинский рассказал о том, что захвату предшествовало заседание в Иваничевском суде о праве собственности на жилой дом, в котором проживает священник Владимир-Волынской епархии УПЦ протоиерей Игорь Маргита с семьей. Этот комментарий разместил официальный сайт УПЦ.

«Община УПЦ предъявила претензии на право собственности на этот жилой дом. Вместе с тем, община УПЦ КП также потребовала этот дом себе в собственность. Сегодня состоялось одно из судебных заседаний по этой теме. Юрист Волынской епархии УПЦ КП Юлия Спирина не смогла предоставить исчерпывающих доказательств, удостоверяющих право собственности на этот дом представителей УПЦ КП. Судебное слушание было перенесено. Но сторонники УПЦ КП в Грибовице ни захотели ждать следующего заседания и во главе со своим сельским головой - Павлом Степанцовым, ворвались в дом священника. Теперь выносят оттуда вещи», - отметил он.

Как сообщалось, с сентября 2015 верующие УПЦ были лишены возможности молиться в церкви, а впоследствии, в декабре того же года, она ​​была захвачена представителями УПЦ КП во главе с сельским головой. Недавно, при содействии благотворительного фонда с Киевщины в Грибовицу был транспортирован деревянный храм, первая Литургия в котором была совершена 6 августа.