Предстоятель УПЦ освятил два храма и возглавил праздничное богослужение в Успенском монастыре в Куливцах

В день праздника в честь Иверской иконы Божией Матери и памяти преподобного Вениамина Печерского, 26 октября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил освящение двух храмов и Божественную литургию в Свято-Успенском мужском монастыре с. Куливцы Черновицкой области. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Перед Божественной литургией Предстоятель совершил чин освящения новых монастырских храмов - в честь великомученика Георгия, а также в честь преподобных отцов Оптинских и святителя Патриарха Тихона.

Его Блаженству сослужили митрополит Феодор, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, митрополит Агапит, митрополит Мелетий, архиепископ Пантелеимон, архиепископ Серафим, архиепископ Лонгин, архиепископ Климент, епископ Евсевий, епископ Тихон, епископ Иоанн, епископ Вениамин, духовенство монастыря и епархии, гости в священном сане.

На малом входе Предстоятель вручил богослужебные награды братии монастыря в священном сане.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Владыка обратился к многочисленной пастве со словом проповеди.

За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

Предстоятель совершил диаконскую хиротонию над клириком епархии Димитрием Думитровичем.

В конце богослужения Архипастырь поздравил епископа Вениамина с днем памяти его небесного покровителя. Владыка Вениамин произнес слово, в котором поблагодарил Предстоятеля за труды и его благословение на создание Свято-Успенского монастыря, которому исполняется 20 лет. Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил верующих с праздником Иверской иконы Богородицы и днем памяти преподобного Вениамина Печерского и благословил всех.