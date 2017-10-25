В сети появился сайт о жизни Николая II и царской семьи

В сети начал работу сайт, посвященный 100-летию со дня смерти императора Николая II и его семьи.

Портал, инициированый в Екатеринбургской епархии РПЦ, рассказывает подробности о каждом члене царской семьи

"Документы, исторические справки, фотоархивы, открытые спустя столетие, выверены экспертами-историками и представлены в доступном виде. На сайте представлена живая речь, дневники, письма святых Царственных страстотерпцев, членов святого семейства. Наставления Александры Федоровны о семье, браке и детях, взаимоотношения сестер и брата друг с другом будут близки и понятны не только православным, но и всем, ищущих идеалы настоящей семьи", - сообщает Синодальный отдел РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

*** Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, 17 июля отмечает День памяти Святых Царственных Мучеников.



