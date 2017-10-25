В Киеве 27 октября откроется конференция к 295-летию со дня рождения полтавского святого

В Киево-Печерской лавре по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия 27–28 ноября состоится Международная научная конференция «Паисиевские чтения», посвященная 295-летию со дня рождения прп. Паисия (Величковского) и его духовно-культурному наследию.

Как сообщает "Монастырский вестник", научный форум призван стать площадкой для обмена опытом, системного и разностороннего обсуждения, изучения и популяризации наследия прп. Паисия (Величковского), а также истории и влияния исихазма и Афона в развитии духовности, культуры, философии, искусства и литературы народов Центрально-Восточной Европы. Форум приурочен к 295-летию со дня рождения прп. Паисия и проводится в день его памяти.

Предполагаемые секции (темы) конференции:

Прп. Паисий (Величковский) и Афон;

Прп. Паисий (Величковский) и Киево-Печерская лавра;

Школа и ученики прп. Паисия (Величковского) на Балканах и в Центрально-Восточной Европе;

Наследие прп. Паисия (Величковского) и его влияние на возрождение православного богословия, монашества и старчества;

Исихазм в культуре и духовности народов Центрально-Восточной Европы;

Влияние Афона на развитие духовности, монашества, книжности и культуры на Руси;

Литературные связи Центрально-Восточной Европы с Афоном;

Современное осмысление наследия прп. Паисия (Величковского) и переиздание его трудов.

Место проведения: Киев, ул. Лаврская, 15, корп. № 45 (конференц-зал Киево-Печерской лавры).