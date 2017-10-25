Церковный скандал в Коломые: в УПЦ напомнили греко-католикам историю храма на Аскольдовой Могиле

Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов считает утверждение представителя греко-католической церкви о ситуации в Коломые о том, что “...пока в один из дней не обнаружили, что церковь открыта. Первым это увидели греко-католики, и просто зашли в храм....”, не соответствует действительности.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

В частности, речь идет о комментарий главы комиссии УГКЦ по межконфессиональному и межрелигиозному диалогу протоиерея Игоря Шабана, обнародованном на сайте «Обозреватель».

«Представьте себе на минутку, что православные верующие в городе Киеве в один из дней увидят открытым храм святого Николая на Аскольдовой Могиле и просто туда зайдут помолиться, а потом никого не будут пускать и предложат создать комиссию для справедливого решения этого недоразумения. Кстати, храм святого Николая на Аскольдовой Могиле был православным и сейчас им пользуются религиозная община УГКЦ. А вот спорный храм в г. Коломые строился православными, еще тогда когда греко-католиков не было. Для сравнения, в Коломые верующие УПЦ имеют 2 храма, а УГКЦ 20, и неужели им негде молиться?», - пишет протоиерей Александр Бахов.

Священник подчеркнул, что до сегодняшнего дня религиозная община Украинской Православной Церкви и впредь законно владеет Благовещенским храмом в г. Коломые.

Как сообщал официальный сайт УПЦ, 17 октября, несмотря на решение суда в пользу религиозной общины УПЦ, представители УГКЦ захватили Благовещенский храм в Коломые. 4 октября Ивано-Франковский окружной админсуд установил факт законности пользования религиозной общиной Украинской Православной Церкви Благовещенским храмом.