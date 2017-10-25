Киево-Печерская лавра помогла детям-сиротам из "Отчего дома"
09:46, 25 октября 2017Православие
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Фото: lavra.ua
По благословению наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла, детям-сиротам из детдома «Отчий дом» была предоставлена помощь.
В частности, владыка помог в обустройстве овощехранилища, и по его благословению протоиерей Сергий Ланцишко привез в детский дом пять тонн картошки, которая будет хранится в новом складе, сообщается на сайте Киево-Печерской лавры.
Братия монастыря также неоднократно передавали детям продукты питания.
Руководитель объединения социальных проектов «Отчий дом» Романом Корнийко поблагодарил владыку за оказанную помощь.
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