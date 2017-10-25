Киево-Печерская лавра помогла детям-сиротам из "Отчего дома"

По благословению наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла, детям-сиротам из детдома «Отчий дом» была предоставлена помощь.

В частности, владыка помог в обустройстве овощехранилища, и по его благословению протоиерей Сергий Ланцишко привез в детский дом пять тонн картошки, которая будет хранится в новом складе, сообщается на сайте Киево-Печерской лавры.

Братия монастыря также неоднократно передавали детям продукты питания.

Руководитель объединения социальных проектов «Отчий дом» Романом Корнийко поблагодарил владыку за оказанную помощь.