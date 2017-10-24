В Киевских духовных школах открылась выставка, посвященная историческим связям Киева и Иерусалима

В Киевской духовной академии на территории Киево-Печерской лавры 24 октября открылась выставка к 200-летию со дня рождения многолетнего начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина).

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, экспозиция посвящена историческим связям Киева и Иерусалима и представляет артефакты, святыни и уникальные предметы ХIХ-нач. ХХ в.

Архимандрит Антонин (Капустин) был выпускником Киевской духовной академии, в течение семи лет - преподавателем и помощником инспектора КДА, годами помогал формировать коллекцию Церковно-археологического музея при академии.

«Архимандрит Антонин посвятил себя богословской науке и служению Православной Церкви. Выдающийся ученый и археолог, подтверждая научные гипотезы, внес значительный вклад в мировую науку. Он вошел в историю как выдающийся деятель на ниве церковной археологии и как один из самых плодотворных начальников Русской духовной миссии в Иерусалиме, ведь ему удалось организовать вокруг себя крепкое братство», - рассказал доцент Киевской духовной академии архимандрит Алексий (Коваль).

В экспозиции представлены редкие рукописи и фотографии XIX-нач. ХХ века, в частности статья архимандрита Антонина (Капустина) «Из записок Синайского паломника» в журнале «Труды Киевской Духовной Академии» за февраль 1871 год, труд архимандрита Порфирия (Успенского) «Путешествие по Египту и в монастыре св. Антония Великого и прп. Павла Фивейского в 1850 году», изданная в Санкт-Петербурге в 1856 году и другие.

«Наша экспозиция посвящена историческим связям святого града Иерусалима и святого града Киева. Среди экспонатов, кроме литературных памяток, представлен интересный фоторяд фотографий XIX-XX века, на котором изображены и дворяне, представители высшего слоя общества, которые активно жертвовали на Церковь во время путешествий на Святую Землю, и простые паломники, благодаря усилиям архимандрита Капустина имевшие возможность свободно посещать Иерусалим и поклоняться его святыням», - отметил архимандрит Алексий (Коваль).

Открытие выставки состоялось в рамках IX Международной научно-практической конференции, проходящей в Киевской духовной академии и семинарии 23-24 октября. Выставка проходит в Церковно-археологическом кабинете Киевской духовной академии, продлится до середины декабря, вход свободный, с 15.00 до 19.30.