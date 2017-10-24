Митрополит Онуфрий встретился с юными спортсменами из Винницкой епархии

Митрополит Онуфрий 24 октября принял в своей резиденции в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре юных спортсменов из Винницкой области. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Дети, которые посетили Предстоятеля Украинской Православной Церкви, являются воспитанниками спортивного клуба рукопашного боя в честь преподобного Ильи Муромца, действующего при церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ильяшевка Тростянецкого района.

Как рассказал их духовный наставник протоиерей Андрей Коваль, все спортсмены являются, прежде всего, активными прихожанами храма.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий с интересом слушал об увлечениях юных десантников, тоже воспитанников спортклуба.

По мнению Его Блаженства, «человек должен быть закален как духовно, так и телесно».

В конце встречи Блаженнейший владыка вручил сладкие подарки и благословил иконками детей, после чего все участники встречи сделали памятное фото.