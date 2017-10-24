Митрополит Антоний рассказал о подарках создателя Русской Палестины для Киевской духовной академии

Ректор Киевских духовных школ митрополит Антоний (Паканич) перечислил подарки многолетнего начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина), которые были переданы выдающимся церковным деятелем в Киевскую духовную академию в конце XIX века.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом митрополит Антоний сказал сегодня на открытии IX Международной научно-практической конференции, посвященной 200-летию со дня открытия Киевской духовной семинарии и 200-летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина).

«Отец Антонин был выпускником нашей Академии. Именно в Киеве он принял монашество и священный сан. В течение семи лет он был преподавателем и помощником инспектора КДА. Здесь он сформировался как ученый и как пастырь. На всю жизнь он сохранил благодарную память о Киеве и о профессорах, под руководством которых совершалось его духовное и интеллектуальное становление. И сегодня мы хотели бы отдать дань благодарной памяти отцу Антонину, чье имя навсегда вписано в историю нашей духовной школы», - сказал митрополит Антоний.

По его словам, особая роль принадлежит отцу Антонину в деле создания Церковно-археологического музея при КДА.

«Уже в первые годы своего пребывания в Греции он увлекся собиранием древностей и вскоре начал делиться своими находками с Киевской академией», - отметил ректор КДАиС.

Среди подарков архимандрита Антонина (Капустина) – коллекции древних монет, в том числе, византийских золотых монет. В описании коллекции Церковно-археологического музея начала ХХ в. указывается, что в музее хранилось «300 золотых, серебряных и медных монет – еврейских, сиро-греческого царства, греко-египетского царства, византийских и восточных», переданных в КДА архимандритом Антонином. В настоящее время эта коллекция находится в собрании Отдела нумизматики Национального музея истории Украины.

Также отец Антонин передал в КДА десятки древних греческих и славянских рукописей, палимпсестов, картин, снимков и других предметов старины.

«В мае 1872 года отец Антонин передал в КДА подарок, который стал научной сенсацией. Речь идет о так называемых «Киевских глаголических листках». Это 7 листков пергаментного кодекса, которые были найдены отцом Антонином на Синае в 1870 году. В них содержится перевод Сакраментария латинского Миссала. В современной науке этот памятник относят к X – началу ХІ вв. Особенности лексики и синтаксиса текста указывают на то, что он был создан либо в Чешских землях, либо в Паннонии. «Киевские листки» являются наиболее древним известным к настоящему времени памятником глаголического письма. И именно по ним обычно даются типовые начертания глаголических букв. Сегодня «Киевские листки» хранятся в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского», - отметил митрополит Антоний.

К началу 1870-х годов отец Антонин передал в дар Академии значительное количество ценных вещей, требовавших изучения и специального хранения. Так в Академии в 1873 году был создан церковный музей.

В 1875-1876 годах отец Антонин передал в музей коллекцию кипрских древностей христианского времени и дохристианской эпохи из 348 предметов (глиняные пряслица, бронзовые браслеты, зеркала, ножницы, светильники, сосуды для благовоний и т.д.).

«Это лишь наиболее известные подарки, полученные Академией от отца Антонина. Но и сказанного достаточно, чтобы понять, что его дарения во многом способствовали превращению Церковно-археологического музея в одно из важнейших музейных собраний того времени», - отметил ректор Киевских духовных школ.