Епископ Ивано-Франковский видит в событиях в Коломые неуважение к законам Украины (видео)

Епископ Ивано-Франковский и Коломыйский Тихон направил видеообращение к своей пастве, в связи с ситуацией рейдерского захвата Свято-Благовещенского храма г. Коломые. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Ивано-Франковской епархии.

18 октября, несмотря на решение суда, храм, принадлежавший общине УПЦ, был дерзко захвачен представителями УГКЦ.

Считаю, что захват храма в Коломые - это открытое неуважение к людям и законам Украины.

К сожалению, оно проявилось не только со стороны правонарушителей так называемых капелланов УГКЦ, но и со стороны руководства конфессии УГКЦ. Так, на официальном сайте Черновицко-Коломыйской епархии УГКЦ размещено заявление, согласно которому храм должен быть возвращен так называемому владельцу, под которым капелланы понимают религиозную общину УГКЦ. Также в заявлении указано, что УГКЦ не имеет морального и юридического права отказаться от храма. Таким образом, сами эти заявления, а также беззаконные действия преступников, выгнали верующих УПЦ из храма, принадлежащего им, привели к тому, что сейчас в Коломые происходит раздор и усиливается рознь.

Со своей стороны, я, как правящий архиерей, даю свое благословение верующим УПЦ из всех населенных пунктов на защиту прав верующих города Коломыя и других приходов УПЦ. А также призываю национальные правоохранительные органы и международное сообщество немедленно восстановить религиозный мир в Украине.

Напомним, ранее Ивано-Франковская епархия направила открытое обращение по поводу событий вокруг Свято-Благовещенского храма.