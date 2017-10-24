Вселенского Патриарха Варфоломея с 26-летием предстоятельства поздравил Патриарх Кирилл

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл поздравил Предстоятеля Константинопольской Православной Церкви Патриарха Варфоломея I с годовщиной избрания на древнюю кафедру Патриархов Нового Рима.

"Изволением Духа Святого и избранием собратьев-архипастырей Вы восприняли жребий Предстоятельства, дабы пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею (Деян. 20. 28).

Вот уже более четверти века Вы совершаете Патриаршее служение, имея неустанное попечение о единстве Православия, ревностно свидетельствуя об истине Христовой и отечески заботясь о вверенном Вам словесном стаде.

В этот знаменательный день молитвенно желаю Вашему Святейшеству благодатного укрепления душевных и телесных сил, радости духовной и щедрой помощи Божией в Первосвятительских трудах", - пожелал Патриарх Кирилл.

*** Варфоломей I 22 октября 1991 года был избран 232-м архиепископом Константинополя - Нового Рима, Предстоятелем Константинопольской Православной Церкви, Вселенским Патриархом.