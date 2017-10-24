Митрополит Симеон подарил Предстоятелю Болгарской Православной Церкви икону Божией Матери

Святейший Патриарх Болгарский Неофит 23 октября принял в своей резиденции митрополита Винницкого и Барского Симеона, который находится с паломническим визитом в Болгарии. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии.

Во встрече приняли участие секретарь Священного Синода Болгарской Православной Церкви епископ Мелнишский Герасим и протосингел Софийской митрополии архимандрит Василий (Савов). Подворье Патриарха Московского и всея Руси представлял настоятель архимандрит Филипп (Васильцев).

Предстоятель Болгарской Православной Церкви тепло приветствовал митрополита Симеона и сопровождающих его спутников. Митрополит Симеон, приветствуя Святейшего Патриарха, подарил ему икону Божией Матери «Оранта».

Митрополит Симеон рассказал Святейшему Патриарху о современной жизни Украинской Православной Церкви и трудностях, встречающиехся на ее пути. Его Высокопреосвященство просил Предстоятеля Болгарской Православной Церкви молитв за Украину, Церковь и Ее Предстоятеля, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

В ходе беседы митрополит Симеон также рассказал о том, что в Винницкой области, в своем родовом имении похоронен граф Н.П. Игнатьев, 110 лет со времени кончины которого будет отмечаться в следующем году. Также в г. Винница покоится проф. Н.И. Пирогов.

По окончании встречи Святейший Патриарх Неофит передал митрополиту Симеону памятные подарки.