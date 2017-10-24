В Луцке тысячи православных прошли крестным ходом по случаю дня памяти Всех святых земли Волынской

По случаю Дня памяти Всех святых земли Волынской, 23 октября, в Луцке отметили престольный праздник Кафедрального собора Волынской епархии Украинской Православной Церкви.

Как сообщается на сайте Волынской епархии УПЦ, Божественную литургию во временном помещении храма Всех святых земли Волынской возглавил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Ему сослужили митрополит Августин, митрополит Никодим, митрополит Владимир, викарий Киевской митрополии архиепископ Пантелеимон и управляющий Волынской епархией УПЦ епископ Нафанаил.

Вместе с архиереями за праздничным Богослужением молились сотни священнослужителей из Волынской и других епархий Украинской Православной Церкви и тысячи мирян – жителей Луцка и гостей города. Престольное торжество украшали своим пением студенты Волынской духовной семинарии и штатный хор Кафедрального собора.

По завершении Богослужения поздравить духовенство и верующих с престольным праздником пришел первый заместитель председателя Волынской ОГА Степанцов Александр.

Завершились торжества традиционным крестным ходом вокруг временного храма, после которого наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел поздравил волынян с этим выдающимся церковным праздником и пожелал скорейшего завершения строительства Кафедрального собора.