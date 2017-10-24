Ивано-Франковская епархия УПЦ обратился к руководству государства и УГКЦ по поводу захваченного храма в Коломые

Ивано-Франковская епархия опубликовала открытое обращение к Президенту Украины, органам государственной власти, Папе Римскому Франциску, Апостольскому нунцию в Украине Клаудио Гуджеротти, главе УГКЦ Святославу Шевчуку, международным организациям и украинской общественности по поводу захваченного храма в Коломые. Текст обращения, который опубликован на сайте епархии, представлен ниже без изменений.

"Дорогие во Христе братья и сестры!

Все мы с болью в сердце в течение последних лет, когда идет военное противостояние на Востоке нашего государства, возносим молитвы к Господу Богу и Его Пречистой Матери, Пресвятой Богородице о том, чтобы они даровали нашей Родине долгожданный мир и покой, чтобы не гибли лучшие сыновья украинского народа, о мире и любви в душе каждого из нас.

Там на Востоке находятся люди, которые жертвуют собой, чтобы установить законность и правопорядок на неподконтрольных государству территориях. Среди них есть верующие и неверующие украинцы и не украинцы, но единые в своей цели люди. В то же время, наш народ пытаются разделить здесь, где сохраняется мир.

Ситуация, которая сложилась вокруг Благовещенского храма г. Коломыя, для правового государства невозможна. Если права человека не могут быть обеспечены ни решениями суда, ни правоохранительными органами, ни Гарантом Конституции Украины, то как можно говорить о безопасности общества. Незаконное содержание Свято-Благовещенского храма, в случае его безнаказанности, может стать прецедентом для дальнейшего нарушения правопорядка в обществе.

В официальном обращении Коломыйской епархии УГКЦ от 21 октября 2017 указано, что: «епархия, как и вся Украинская Греко-Католическая Церковь, последовательно выступают за сохранение в Украине межконфессионального мира и согласия, никому не предписывают и не рекомендуют захватывать силой храмы или любое другое имущество». Вместе с тем 22 октября 2017 г. у Благовещенского храма, когда прямо в прямом эфире, который транслировался онлайн с официальной страницы Ивано-Франковской епархии УПЦ в сети Facebook, священниками Коломыйской епархии УГКЦ, называющими себя капеланами, однако не имеющими никакого отношения к ВСУ, и их сторонниками была применена грубая физическая сила к православным верующим. Особого внимания заслуживает священник УГКЦ Николай Мединский, который не стесняясь собственноручно наносил удары даже женщинам. На это действо прибыл даже один из всенародных избранников — депутат Верховной Рады Украины Юрий Тимошенко, который на недоуменные вопросы православных верующих: «Вы же представляете весь украинский народ, как вы можете поддерживать незаконные действия отдельных людей?» Ответил: «Можете за меня не голосовать на следующих выборах … ».

Такое поведение чиновников и должностных лиц органов государственной власти для нас уже не нова. Мы неоднократно обращались в правоохранительные органы, Службы безопасности Украины, Кабинета Министров Украины, Ивано-Франковской областной государственной администрации, однако, нас не услышали.

Если эта ситуация будет продолжаться и дальше, то она нанесет большой вред деловой репутации украинского государства и поставит под сомнение добропорядочность Украины как субъекта международных обязательств в области прав человека.

Со своей стороны мы, православные верующие Прикарпатья, обещаем, что будем привлекать весь комплекс национальных и международных правовых средств для восстановления нарушенного права.

Ивано-Франковская епархия Украинской Православной Церкви во главе с Преосвященнейшим Тихоном, епископом Ивано-Франковским и Коломыйским просит Президента Украины, правоохранительные органы, руководство Украинской Греко-Католической Церкви, Апостольского нунция в Украине, архиепископа Клаудио Гуджеротти, Папу Римского Франциска и международные правозащитные организации не медля вмешаться в ситуацию вокруг Свято-Благовещенского храма города Коломыи и принять все необходимые меры для восстановления нарушенных прав православной общины".

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