Богословы со всего мира приедут в Грузию, чтобы вспомнить святого монаха, который жил в VII веке

В Грузии 23-28 октября состоится Шестая международная богословская конференция, посвященная святому Максиму Исповеднику, сообщает Sputnik-Georgia со ссылкой на Центр духовного и интеллектуального развития при Грузинской патриархии.

В работе первой сессии конференции примут участие президент Национальной академии наук Георгий Квеситадзе, декан Британской академии наук Андре Лаут, архиепископ Цагерский и Лентехский Стефан (Калаиджишвили), представители Амстердамского Свободного университета и Даремского университета (Англия).

В день открытия конференции состоится также торжественный приём в Национальной академии наук.

Вторая сессия начнёт работу 24 октября в стенах Грузинского Патриаршего университета имени Андрея Первозванного. На сессии с докладами выступят представители Церковной академии греческого города Салоники, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Кембриджского православного института христианских исследований (IOCS) и Винчестерского университета.

В тот же день состоится третья сессия конференции, на которой выступят директор Национального Центра рукописей Заза Абашидзе; представители Оксфордского университета Илья Халифф и Московской духовной академии Павел Доброцветов.

25 октября для участников конференции запланирована экскурсия. Они осмотрят Кутаисский исторический музей, храм Баграта и Гелатский монастырь.

Конференция продолжит работу 26 октября в Цагерской резиденции, где с докладами выступят митрополит Руставский Иоанн (Гамрекели), представители Софийского университета имени Климента Охридского и ПСТГУ.

Пятая сессия конференции пройдет в тот же день в Лентехской резиденции, где будут заслушаны доклады представителя Гелатской академии протоиерея Бидзины Гуния и профессора Московской духовной академии игумена Дионисия (Шлёнова).

В заключительный день конференции, 27 октября, в цагерском кафедральном соборе Рождества Богородицы состоится богослужение.

В заключение в честь участников будет дан торжественный концерт.

Справка

Мощи св. Максима Исповедника (VII век) были обнаружены близ Цагери, неподалеку от крепости Мури. В то время, как ранее по первоисточникам было известно, что могила святого находится в горах Лазика, в крепости Схивариси.

Однако с 2010 года был проведен ряд исследований, в которых участвовали археологи, антропологи, историки, духовные лица и другие специалисты.

В 2016 году на Пятой международной богословской конференции в Тбилиси были обнародованы итоги исследований, согласно которым доказательно установлено, что обнаруженные останки действительно являются мощами св. Максима Исповедника.