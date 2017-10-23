В Александро-Невской лавре показали фотографии о служении священников в 1917 году

100-летию восстановления патриаршества были посвященa фотовыставка "Под омофором", которая прошла с 18 по 22 октября в Святодуховском центре Александро-Невской лавры в рамках форума "Добрый пастырь".

Обращаясь к гостям, наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий напомнил о 100-летии революции, а также о столетии восстановления патриаршества.

"Все Патриархи были избраны промыслом Божиим в тот период, который требовал на служение Церкви именно их. Начиная со Святейшего Патриарха Тихона, каждый нес на своих плечах особую миссию", - отметил наместник монастыря.

Служение с 1917 года по настоящее время представлено в фотоматериалах, предоставленных музеями Санкт-Петербургской епархии РПЦ, Московской духовной семинарии, Александро-Невской лавры, архивом Свято-Тихоновского православного университета и др.

По материалам Санкт-Петербургской епархии РПЦ