В Санкт-Петербурге богословы говорили о трагедии 1917 года

В Санкт-Петербурге на форуме «Добрый пастырь», посвященном 100-летию восстановления Патриаршества богословы говорили о трагедии в результате переворота 1917 года.

Как сообщает Санкт-Петербургская митрополия РПЦ, на конференции «Святители Руси. 1917-2017 годы — уроки столетия», было отмечено, что "для Церкви это была трагедия", "одной из первых в результате переворота 1917 года пострадала Александро-Невская лавра".

"Были репрессированы многие тысячи верующих, поруганы и разрушены храмы и монастыри. Мученическую смерть приняли иерархи, клирики, монахи и миряне. Но глубоко символично, что именно в годы Гражданской войны было восстановлено Патриаршество", - отмечается на сайте митрополии.

Также обсуждался вопрос издания документов Священного Собора 1917-1918 годов. Проект будет реализован в 36 томах, восемь из них уже вышли.

"Собор — уникальное явление по продолжительности, широте обсуждавшихся вопросов, по составу участников, представлявшим широкие слои населения. Десятую часть составляли крестьяне. Всего в нем участвовали 564 человека. Более половины из них были репрессированы. В лике святых прославлены 40 человек", - отметили на конференции.

Интересно, что на Соборе 1917-1918 годов обсуждались вопросы церковной дисциплины .

"Обсуждались вопросы положения женщин в Церкви, воссоздания института диаконис, молитвы за самоубийц, иноверцев, брачное право, дисциплины поста, отношений клириков между собой. Никогда прежде вопросы церковной дисциплины не ставились как отдельная задача".

"После событий 13 января 1918 года, когда была совершена попытка захватить помещения Лавры и был убит протоиерей Петр Скипетров, Патриарх Тихон призвал отлучать от Церкви всех, кто преследовал верующих. Позже в обстановке Гражданской войны он ограничился защитой Церкви и проявил лояльность к советской власти, избрав невмешательство в политическую жизнь. В послании от 8 октября 1919 года запрещалось вмешиваться в политическую жизнь, принадлежать к партиям, встречать колокольным звоном белых. Патриарх Тихон утверждал, что Церковь не связывает себя с определенным образом правления".

"Митрополит Алексий (Симанский) в годы блокады Ленинграда внес 3,5 миллиона рублей и золотые украшения, собранные верующими для поддержки фронта. В ответ городские власти выделяли муку и красное вино для богослужения. В городе действовало десять храмов. Было разрешено совершать пасхальный крестный ход с зажженными свечами".

"Отмечая столетие восстановления Патриаршества, мученичества Церкви, надо помнить, что были и красный, и белый терроры. В междоусобной брани погибло 15 миллионов человек. Поэтому Синодику предпосланы слова: «Простить, помнить, молиться»", - было отмечено на конференции.