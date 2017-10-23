В Румынии состоятся торжества в честь небесного покровителя Бухареста - преподобного Димитирия Басарбовского, а также мероприятия, приуроченные к 10-летию интронизации Блаженнейшего Патриарха Румынского Даниила.

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, 27 и 28 октября по приглашению Патриарха Румынского Даниила Патриарх Кирилл посетит Румынию.

Состоится встреча Предстоятелей Русской и Румынской Православных Церквей. Святейший Патриарх Кирилл выступит перед членами Священного Синода Румынского Патриархата на торжественном заседании, посвященном Году памяти защитников Православия при богоборческом строе в Румынии.

На упомянутые мероприятия приглашены также Предстоятели и представители ряда других Поместных Православных Церквей.