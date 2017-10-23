В УПЦ опубликовали видео, на котором люди в балаклавах избивают верующих в Коломые (видео)

Ивано-Франковская епархия Украинской Православной Церкви опубликовала видео, на котором видно, как мужчины в балаклавах избили женщин и других православных возле Благовещенского храма в Коломые, который принадлежит им. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В воскресенье, 22 октября, крепкие мужчины в балаклавах, применяя грубую силу, не дали прихожанам Благовещенской церкви подойти к своему храму и отслужить там молебен. На видео зафиксировано, что людей избивали даже ногами.

Кроме того, в своем комментарии для СМИ настоятель храма протоиерей Василий Кобельский в частности отметил, что бесчинства начались еще в минувшее воскресенье, когда «их капеллан угрожал прихожанам УПЦ автоматом Калашникова».

Напомним, 17 октября, несмотря на решение суда в пользу религиозной общины УПЦ, представители УГКЦ захватили Благовещенский храм в Коломые. Конфликт продолжается с июня, когда в день Святой Пятидесятницы, униаты при поддержке воинов «Черной сотни» совершили попытку рейдерского захвата церкви. После чего здание храма было опечатано. 4 октября Ивано-Франковский окружной админсуд установил факт законности пользования религиозной общиной Украинской Православной Церкви Благовещенским храмом.