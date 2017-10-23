В УПЦ прокомментировали ситуацию с грубым нарушением прав верующих в Ивано-Франковской области

Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви с сожалением отмечает существенное ухудшение ситуации с обеспечением прав верующих Украинской Православной Церкви в Ивано-Франковской области.

Ярким примером ухудшения ситуации является рейдерский захват Благовещенского храма Украинской Православной Церкви в г. Коломыя, осуществленный 18 октября священниками Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) Михаилом Арсеничем и Юрием Атаманюком при поддержке «Правого сектора» и «Черной сотни», сообщает Отдел внешних церковных связей УПЦ.

Попытки рейдерского захвата Благовещенского храма упомянутыми священниками УГКЦ начались в июне.

13-14 июня ситуация вокруг Благовещенского храма обсуждалась на 76-й сессии Синода епископов УГКЦ, на которой, в частности, утверждалось, что «УГКЦ в Украине и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы избегать силового противостояния и межконфессиональных конфликтов, и не стремится захватывать силой храмы или любое другое имущество».

4 октября года Ивано-Франковский окружной административный суд подтвердил право религиозной общины Украинской Православной Церкви на совершение богослужений в Благовещенском храме. Однако ни позиция Синода УГКЦ, ни решения судов не помешали захвату православного храма в Коломые.

Именно поэтому ОВЦС УПЦ обратился к руководству УГКЦ и Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ с призывом обязать своих священников освободить храм, которым законно пользуется религиозная община Украинской Православной Церкви, и не препятствовать ей в совершении богослужений.

В ОВЦС УПЦ отметили, что рейдерский захват Благовещенского храма в Коломые не является единичным случаем на Ивано-Франковщине. В частности, 15 октября также были захвачены другие храмы Украинской Православной Церкви - церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы в с. Старый Гвоздец Коломыйского района и храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Рогиня Городенковского района. Обостряется ситуация вокруг еще одного храма Украинской Православной Церкви - церкви в честь св. Георгия Победоносца в с. Островок Городенковского района, где органы местной власти и представители «УПЦ КП» не оставляют попытки вопреки законам Украины в принудительном порядке изменить подчинение религиозной общины канонической Украинской Православной Церкви и захватить ее храм.

Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви также призвал органы местной власти восстановить нарушенные права верующих и религиозных общин Украинской Православной Церкви, не вмешиваться в их внутренние дела и обеспечить их право на свободу вероисповедания.