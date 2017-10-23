Патриарх Иерусалимский Феофил III призвал к единcтву православных церквей

Патриарх Иерусалимский Феофил III призвал к единению православных церквей для защиты христианского присутствия на Святой земле, возглавив богослужение в честь 170-летия Русской духовной миссии (РДМ). Об этом сообщают "РИА Новости".

"Это большое событие. Все счастливы, так как христианское присутствие здесь, на Святой земле, очень важно", - сказал Патриарх Иерусалима Феофил III, отслужив божественную литургию в Троицком соборе – главном храме РДМ.

"Мы должны объединить усилия, христианские церкви, православные церкви и христианские православные нации, для защиты христианского присутствия на Святой земле. И, прежде всего, защитить и сохранить христианское присутствие в Иерусалиме", - призвал он.