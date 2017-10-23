Священники и переводчики обсудили особенности перевода таинств и обрядов для верующих с недостатками слуха

В столице на территории Свято-Покровской Голосеевской Пустыни с 19 по 22 октября состоялся научно-практический семинар для священнослужителей и переводчиков «Особенности перевода богослужебных текстов Крещения, Венчания, отпевания и молебны для православных неслышащих прихожан». По многолетней традиции, мероприятие было организовано по случаю 13-летия киевской православной общины глухих при Свято-Троицком Ионинском монастыре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской миссионерской духовной семинарии.

В семинаре приняли участие священники, переводчики, православные прихожане с недостатками слуха различных общин: Киева, Харькова, Львова, Полтавы, Одессы, Первомайска, Гомеля (Белоруссия), Кривого Рога, Днепра, Луцка и Симферополя.

Семинар курировал архиепископ Обуховский Иона, который возглавил молитву перед началом его работы.

Первый день был посвящен презентациям деятельности общин, обсуждению вопросов перевода литургии, возникших на практике после проведенного семинара в прошлом году. Также его участники начали работу по переводу текстов освящения жилья.

Второй день был насыщен работой по переводу богослужения и таинства Крещения.

В субботу, 21 октября, в Свято-Троицком Ионинском монастыре была совершена Божественная литургия с сурдопереводом. По завершении богослужения для участников была предложена праздничная трапеза. Далее гости выехали на обзорную экскурсию по святым местам Киева.

В воскресенье, участники форума помолились за литургией (с переводом на язык жестов) в Ионинском монастыре. После трапезы состоялась пешая экскурсия в Зверинецкий монастырь и Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру.

Участники семинара отмечают важность подобного мероприятия, который позволяет развивать технику языка сурдоперевода богослужения в широком кругу опытных переводчиков. Организаторы надеются и в дальнейшем проводить мероприятие и помогать глухим приобщаться к жизни Церкви и ее таинствам.