Предстоятель УПЦ: У человека, который живет в мире с Богом, здоровый ум, а у отвернувшегося от Творца, ум помрачается (видео)

Блаженнейший Митрополит Онуфрий: У человека, который живет в мире с Богом, здравый ум, здоровый ум, а у отвернувшегося от Творца, ум помрачается. Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время своей воскресной проповеди, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Если человек живет в мире с Богом, исполняет святые заповеди, которые Бог дал для нашего блага, то он имеет здоровый ум. Но когда человек отвращается от Бога, то его ум заболевает и даже может умереть», - отметил Предстоятель.

Архипастырь назвал признаки того, что человек отдалился от Господа. «Когда у нас в душе появляется неустройство, дискомфорт, уныние, отчаяние, тоска, душа просто болит - это признак того, что человек отвернулся от Бога и его ум мертв или близок к смерти».

По слову Блаженнейшего владыки, когда человеку становится плохо, он должен напомнить себе о причинах своих страданий.

«Мы должны понять, что отвернулись от своего Творца и поэтому душа наша скорбит. Нужно постараться сокрушится всем сердцем, пожалеть об этом и помолиться Богу, попросить у Бога прощения и Бог помилует нас, и снова в нашей душе наступит мир, покой, и она наполнится благодатью», - подчеркнул Его Блаженство.

Митрополит Онуфрий призвал чаще читать Евангелие.

«Чтение Священного Писания возбудит в тебе разумение того, что твой ум заблудился, что он стал больным или мертвым. Тогда человек начинает сокрушаться об этом. Такому человеку Господь снова и снова говорит «Не плачь» и исцеляет его ум», - заключил Блаженнейший владыка.