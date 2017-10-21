В УПЦ говорят об угрозе силового захвата храма на Франковщине

Синодальный Информационно-просветительский отдел УПЦ сообщил об угрозе возможного силового захвата Свято-Георгиевского храма 22 ноября в селе Островец Городенковского района Ивано-Франковской области.

Также сообщается, что местные жители просят о молитвенной поддержке.

Прихожане обратились за защитой в органы местной власти и в правоохранительные структуры, однако не получили никакого ответа. В связи с этим, верующие УПЦ в селе Островец на Франковщине просят всех неравнодушных вознести молитву о недопущении захвата их храма.

14 октября по инициативе поселкового головы села Островец в сельсовете состоялось собрание села, участие в которых не принимали представители местной религиозной общины УПЦ. Верующих УПЦ обязали перейти в УПЦ КП

18 октября Свято-Георгиевской религиозной громадой было подано заявление в Городенковский ОП ГУНП о совершении уголовного правонарушения по ст. 161 УК Украины.

Верующие жители села Островец обращались к председателю Ивано-Франковской ОГА, в региональные отделения СБУ и МВД, однако ответа не получили, - сообщает news.church.ua.