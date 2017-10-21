В Ригу прибыли мощи 54 православных святых

В Ригу 20 октября прибыл ковчег с мощами святых новомучеников и исповедников Православной Церкви, которые пострадали после октябрьской революции в ХХ веке.

Как сообщает Латвийское радио, ковчег прибыл в Рижский кафедральный собор Рождества Христова. В ковчеге хранятся мощи 54 святых. 15 из них были архипастырями, 17 клириками, 16 — монахами и шестеро мирянами.

Жители Латвии поклонятся мощам Патриарха Тихона, который вступил на Патриарший престол в 1917 году. Именно он своим указом даровал самостоятельность Латвийской Православный Церкви. В ковчеге есть также мощи двух Рижских Архипастырей — Иоанна (Поммера) и Агафангела (Преображенского). Иоанн Помер — первый святой латвийской земли. Его жестоко убили.

Жизнь каждого из 54 святых достойна изучения и подражания.