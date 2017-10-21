На Ровенщине построят два новых храма УПЦ вместо захваченных

Сразу два новых храма УПЦ вместо захваченых построят на Ровенщине.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, возведение церкви в селе Рачин Дубенского района уже вышло на финальный этап. В селе Дмитровка Гощанского района состоялось освящение фундамента и закладка капсулы под новый храм.

Со дня захвата храма религиозной общины в селе Дмитровка прошло два года. С тех пор верующие молятся в доме, который пожертвовала местная жительница.

Земельный участок под новый храм пожертвовал односельчанин, а первые средства на строительство собрал настоятель.