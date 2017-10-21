На Ровенщине построят два новых храма УПЦ вместо захваченных
16:39, 21 октября 2017Православие
2016
Сразу два новых храма УПЦ вместо захваченых построят на Ровенщине.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, возведение церкви в селе Рачин Дубенского района уже вышло на финальный этап. В селе Дмитровка Гощанского района состоялось освящение фундамента и закладка капсулы под новый храм.
Со дня захвата храма религиозной общины в селе Дмитровка прошло два года. С тех пор верующие молятся в доме, который пожертвовала местная жительница.
Земельный участок под новый храм пожертвовал односельчанин, а первые средства на строительство собрал настоятель.
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